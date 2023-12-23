Российским учителям предложили запретить пользоваться телефонами в школах

Если для детей действует запрет на использование телефонов на уроках, то соответствующее правило должно распространяться и на учителей, заявил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков в беседе с изданием «Накануне.ru».

«Если детям запрещены телефоны, то и педагог не должен иметь телефон, пока идет урок. Все в одинаковых условиях», — отметил Мороков.

Омбудсмен подчеркнул, что одобряет решение о запрете телефонов в школах, но вместе с тем обратил внимание, что его надо реализовать правильно, выстроив с учениками «договор на равных».

Ранее психолог назвал полезные последствия запрета телефонов в школах и вузах.