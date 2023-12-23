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Восьмиклассница ночевала в подъезде после ссоры с родителями из-за телефона

Shot: в Подмосковье нашли сбежавшую из дома восьмиклассницу

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Depositphotos

В Орехово-Зуево полицейские нашли девочку-подростка, сбежавшую из дома после ссоры с родителями. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Восьмиклассница из Подмосковья поссорилась с отцом из-за телефона, девочка отказывалась идти спать и не хотела отдавать родителю гаджет, с которым проводила все свободное время.

Мужчина решил прибегнуть к серьезным мерам: забрал телефон и велел дочери идти спать. Утром родители обнаружили, что дочь сбежала из дома, найти ее удалось на следующий день, девочка ночевала в холодном подъезде.

Жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает.

Ранее двое мужчин спасли ребенка, замерзавшего на дороге.

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