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Россияне стали меньше пить красное вино

Роскачество: россияне стали переходить с красного вина на белое и розовое

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Depositphotos

Россияне стали переходить с красного вина на белое и розовое. Об этом в интервью РИА Новости заявил руководитель Роскачества Максим Протасов.

«45% потребителей отмечают, что они предпочитают белые вина. Это подтверждает и динамика импорта: если в 2017 году в российском импорте 51% составляли красные вина, то сейчас их 38%. Это объяснимо, поскольку значимая аудитория покупателей — женщины, им больше нравятся белые и розовые», — сказал он.

Протасов также рассказал о тренде значительного роста ассортимента отечественных вин на российском рынке и увеличения объемов производства малых и средних предприятий.

До этого сооснователь и президент одного из крупнейших поставщиков вина в России Simple Group Максим Каширин заявлял, что импортное вино стоимостью до 700 рублей может исчезнуть из российских магазинов в течение 2024 года.

По прогнозам Каширина, процесс исчезновения сегмента дешевых импортных вин в РФ начнется после новогодних праздников и продлится до 2025 года.

Стало известно, сколько россияне планируют потратить на новогодний стол.

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