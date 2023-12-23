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Россиянин устроил погром в кабинете врача во время приема

«74.ru»: в Челябинске пациент устроил погром в поликлинике

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Shutterstock

В челябинскую поликлинику пришлось вызывать наряд полиции, один из пациентов разгромил кабинет и набросился на врача, который отказал ему в оформлении инвалидности. Об этом сообщает «74.ru».

Инцидент произошел в челябинской поликлинике №5 на Комсомольском проспекте. Агрессивный пациент набросился на врача с кулаками во время приема. Мужчина повредил мебель и технику в кабинете.

Чтобы его успокоить, пришлось вызвать сотрудников ЧОПа. Они скрутили пациента и передали полиции. По словам медиков, пациент требовал оформления инвалидности из-за перенесенного семь лет назад инсульта.

«Он начал агрессировать, ругаться матом. В какой-то момент стукнул кулаком по кушетке. Я испугалась, и мы нажали на тревожную кнопку. Он требовал, чтобы я ему дала документ для оформления инвалидности после инсульта, перенесенного в 2016 году. Я испугалась, меня всю трясло, долго еще потом не могла успокоиться и вернуться к работе», — рассказала врач, которая вела прием.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Ранее россиянин напал c мачете на своего лечащего врача, вымогая у него деньги за лекарства.

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