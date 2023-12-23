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Педиатр Морозова рассказала об опасных симптомах простуды у детей

Врач Морозова: одышка и затрудненное дыхание у детей могут говорить о пневмонии

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Врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Екатерина Морозова рассказала газете «Известия» об опасных симптомах простуды у детей, на которые необходимо обращать внимание.

По словам Морозовой, если высокая температура длится более трех дней или сопровождается другими симптомами — кашлем, одышкой, сильной слабостью, необходимо обратиться к врачу. Специалист отметила важность того, что температуру до 38°С сбивать не надо, поскольку это признак того, что организм борется с возбудителями заболевания.

Кожные высыпания, сопровождающиеся повышенной температурой, по словам Морозовой, чаще всего говорят о наличии инфекции. К их числу относятся, например, такие распространенные детские инфекции, как ветрянка, корь, краснуха, скарлатина.

Педиатр также обратила внимание на острую боль в животе, сильную головную боль, судороги или другие необычные симптомы.

До этого руководитель калужского Центра иммунологии и аллергологии, иммунолог Владимир Болибок рассказал, что в центральной части России «в самом разгаре тройная эпидемия», а именно одновременные вспышки заболеваемости ковидом и уже привычными гриппом и ОРВИ.

Терапевт, аллерголог-иммунолог Ирина Ярцева до этого отмечала, что растущая заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусом начнет снижаться во время новогодних каникул за счет того, что люди будут меньше общаться и передавать друг другу вирусы. Однако после их завершения россиян ждут еще «две волны» заболеваемости.

Ранее Роспотребнадзор оценил вероятность пандемии микоплазменной инфекции в РФ.

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