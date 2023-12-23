В Севастополе приостановили движение морского транспорта

В Севастополе временно приостановлено движение морских судов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Паром и катера в местной бухте перестали работать утром 23 декабря. Отмечается, что на площадях Захарова и Нахимова организовано сообщение маршрутных автобусов, благодаря которым граждане смогут добраться от одной части города к другой.

В прошлый раз в Севастополе катерам и парому запретили движение 15 декабря.

26 ноября текущего года на Черноморское побережье обрушился шторм, который оказался самым мощным за всю историю наблюдений. В частности, скорость порывов ветра на территории Крыма достигла 144 километров в час.

Ущерб, который шторм и ураган нанесли городу Севастополю, составил около 6,5 млрд рублей в денежном выражении.

Ранее сообщалось, что в Крыму на новогодние праздники не будут проводить массовые мероприятия.