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В России выступили за ограничение продажи алкоголя в новогодние праздники

Юрист Георгиева предложила ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

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Shutterstock

Юрист Алла Георгиева в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» выступила за ограничение продажи алкогольных напитков в России в новогодние праздники.

Она отметила, что по статистике в России каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения. Георгиева назвала праздничные дни «самыми напряженными» для сотрудников МВД, МЧС и врачей.

«Считаю, следует ограничить продажу спиртных напитков в новогодние каникулы», — сказала юрист.

При этом врач-терапевт Анастасия Курова напомнила изданию, что в стране уже существует запрет на продажу спиртного во время некоторых праздников, но на Новый год ограничения не применяются. По мнению Куровой, такой запрет помог бы уменьшить смертность от алкоголя в новогодние праздники, которая сильно возрастает в этот период.

До этого профессор развеяла пять популярных мифов об алкоголе в преддверии Нового года. Директор Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко рассказала, что алкоголь даже в малых количествах является ядом для организма, поэтому безопасных доз спиртного не существует.

Ранее сообщалось, что продавцы алкоголя обиделись на Apple.

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