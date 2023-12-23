Юрист рассказала минусах увольнения перед Новым годом

Юрист hh.ru и эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала газете «Известия», выгодно ли увольняться перед Новым годом и входят ли праздничные дни в две недели отработки.

По словам Нечаевой, если работник принял решение уйти по собственному желанию и напишет заявление с 19 по 23 декабря, двухнедельный срок отработки закончится в период новогодних каникул, и праздничные дни войдут в эти две недели.

Юрист отметила, что каждый рабочий день имеет свою цену — разную в зависимости от месяца. К примеру, праздничные дни в январе сами по себе не оплачиваются, но стоимость рабочего дня получается выше, поскольку нерабочих дней в месяце треть.

«Уволиться в январе значит потерять возможность получить больше денег за меньшее количество рабочих часов. Не самый рациональный вариант, если сотрудник еще не нашел новую работу мечты», — сказала Нечаева.

По словам эксперта, если сотрудник уже нашел новое место работы, то будет выгоднее попросить оформить трудовые отношения именно с 1 января, чтобы сотруднику засчитался полный месяц работы.

Еще одним нюансом Нечаева назвала премирование. Зачастую в компаниях существует практика выплаты годового бонуса. Часто в договоре или локальном акте указывается, что премия не выплачивается, если работник уволен на момент выплаты премии. Иногда и сам сотрудник или даже компания не сможет выполнить нужные показатели до завершения года. С точки зрения судебной практики это спорная ситуация, но лучше ее не создавать, а уволиться уже после получения премии.

До этого опрос kp.ru показал, что только 10% россиян ответили, что все сотрудники в их компании получат годовую премию к Новому году.

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