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Массовую расправу в челябинской школе обещал устроить 12-летний подросток

В Челябинске нашли подростка, который угрожал устроить расправу в школе

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Автором массовой рассылки смс сообщений с угрозами расправы над одноклассниками стал 12-летний челябинский школьник, с мальчиком провели профилактическую беседу. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Сообщение об угрозах в смс-рассылках в полицию из челябинской школы поступило утром 21 декабря. С силовиками связались обеспокоенные педагоги, которым ученики показали полученный текст. Его автор угрожал расправиться с детьми причем не только в самом лицее, но и в ближайших школах и детсадах.

«В ходе проведения комплекса мероприятий совместно с сотрудниками лицея установлен 12-летний подросток, который распространил ложные сведения. Мальчик сообщил, что таким образом хотел пошутить над сверстниками», — сообщает «МВД Медиа».

В отношении родителей школьника составлен протокол об административном правонарушении, с шутником проведена профилактическая беседа.

Ранее студент обиделся на подругу и «заминировал» городскую администрацию от ее имени.

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