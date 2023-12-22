Москвич попал в реанимацию на ИВЛ после некачественного удаления зуба в Твери. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации Telegram-канала, 32-летний москвич во время нахождения в Твери обратился к стоматологу с зубной болью. Врач провел операцию по удалению зуба.

Через день мужчина заметил, что у него начала опухать шея — в этот момент он ехал на работу в Москве. В течение дня отек усугубился и россиянину стало тяжело говорить, глотать и открывать рот.

После вызова скорой помощи его госпитализировали, а затем перевели в реанимацию на ИВЛ. Оказалось, что часть корня зуба осталась в лунке.

«Была флегмона и угроза асфиксии, провели срочную операцию», — рассказал мужчина.

После восстановления от операции москвич планирует подать иск за проведение удаления зуба с тяжелыми для здоровья последствиями.

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