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Заместителю гендиректора «Роскосмоса» предъявили обвинение

СКР предъявил обвинение в мошенничестве заместителю гендиректора «Роскосмоса»

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Заместителю генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Олегу Фролову и его соучастникам предъявлено обвинение в крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета России (СКР).

«Главным следственным управлением Следственного комитета РФ расследуется уголовное дело в отношении заместителя генерального директора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Олега Фролова, индивидуального предпринимателя, а также представителя коммерческой организации. Каждому из трех фигурантов предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сказано в сообщении.

До этого СК РФ завел уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении лиц из концерна «Автоматика».

По предварительным данным следствия, «Автоматика» получила от министерства промышленности и торговли субсидию в размере 300 млн рублей, представив как собственную разработку купленные в Китае антенные системы для обеспечения спутниковой связи в машинах, железнодорожных поездах, на водном и воздушном транспорте.

Ранее Верховный суд России одобрил запрет на «Тетрис» для заключенных.

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