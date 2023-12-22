Роскомнадзор заметил признаки пропаганды ЛГБТ* на вечеринке в «Мутаборе»

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) нашла признаки пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) в материалах с нашумевшей «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой в столичном ночном клубе «Мутабор». Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ в ряде фото-, видеоматериалов с «голой» вечеринки Ивлевой», — написал депутат.

Как уточнил Хинштейн, ведомство уже занимается удалением и блокировкой «этой мерзости».

Парламентарий выразил надежду, что Министерство внутренних дел вскоре подключится к проверке скандального мероприятия и заведет на ее участников административные дела за пропаганду ЛГБТ.

«Мы четко разделили правоприменение в этом вопросе. Все, что происходит онлайн — зона ответственности РКН, оффлайн — МВД», — заключил он.

Состоявшаяся в ночь на 21 декабря вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой, гостям которой предлагалось прийти «практически голыми», вызвала шквал критики. Мероприятие посетили Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и другие. Депутат Госдумы Милонов считает, что Ивлееву следует «отстранить от всех эфиров», его коллега Гусев предложил «убрать» с государственных каналов звезд, принявших участие в тусовке. Тем не менее в ночь на пятницу Ивлеева организовала вторую вечеринку в том же клубе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Настю Ивлееву захотели проверить на пропаганду ЛГБТ* после голой вечеринки в «Мутаборе».