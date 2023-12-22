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В России определены две молодежные столицы 2024 года

Кириенко: Москва и Владивосток стали молодежными столицами России на 2024 год

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Москва и Владивосток были определены двумя городами-обладателями титула молодежной столицы России в 2024 году. Об этом сообщил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

«1,3 млн голосов были отданы за пять городов, и я понимаю, какая огромная работа за этим была в каждом городе, в каждом регионе. Это чувство настоящего патриотизма», — отметил он.

Церемония прошла 22 декабря на площадке международной выставки-форума «Россия». В результате столица России и один из главных городов Дальнего Востока примут крупные молодежные события, соберут на своих площадках юношей и девушек со всей России.

При этом в городах-лауреатах — Красноярске, Омске и Мурманске — в 2024 году также будут созданы дополнительные возможности для молодежи. Каждый из трех городов получит дополнительный конкурс с грантовой поддержкой, событие федерального масштаба и туристические поездки для молодых россиян.

Согласно итогам народного голосования, Москва набрала 342 696 голосов, а Владивосток — 339 636. На третьем месте Омск (191 922).

Конкурс «Молодежная столица России» впервые был проведен Росмолодежью в 2022 году. Статус присуждается городу за достижения по совершенствованию сферы молодежной политики.

Ранее президент России Владимир Путин прервал заседание Совета по национальным проектам, чтобы пообщаться с девочкой, чью мечту исполнил в рамках акции «Елка желаний».

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