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Россиянин закопал арестованную машину в снег и заявил приставам, что она сгорела от молнии

Пермяк закопал в снег машину, чтобы не допустить ее ареста судебными приставами

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Lindsay DeDario/Reuters

Житель Перми попытался избежать ареста автомобиля, спрятав его в снегу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

Мужчина задолжал банку около 415 тыс. рублей, но не спешил исполнять свои финансовые обязательства. Он знал о возбужденном в его отношении исполнительном производстве, а затем получил и уведомление об аресте личного автомобиля.

Когда судебный пристав-исполнитель приехал к дому должника, хозяин заявил, его движимое имущество сгорело дотла после удара молнии, но ничего в качестве доказательства своим словам он предоставить не смог.

Тогда пристав осмотрел придомовую территорию и разглядел на снегу следы колес. После этого автовладелец признался, что не захотел расставаться со своим транспортным средством и спрятал его в глубине двора в сугробе. Ему пришлось самостоятельно раскапывать машину по указанию пристава, который затем составил акты и передал имущество должника на ответственное хранение представителю взыскателя.

Ранее приставы арестовали кедровые орехи, которые собрал спрятавшийся в глухой тайге должник.

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