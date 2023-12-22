В пермской школе трое учеников четвертого класса избили в туалете двух первоклассников

Ученики четвертого класса пермской школы № 30 напали на двух первоклассников и избили их в туалете. Об этом пишет URA.RU.

Родитель одного из пострадавших рассказал о действиях «туалетной банды» и бездействии учителей и руководства школы.

«Бил один, по-видимому, главарь. Бил с ноги в грудь, пинал лежащего в живот и другие места. Через урок банда напала еще на одного первоклассника», — уточнил отец школьника.

Он утверждает, что завуч сначала пообещала посмотреть записи с камер видеонаблюдения, а на следующий день заявила, что «камера у туалета показывает черный квадрат». После этого мужчина обратился в департамент образования. Там ему посоветовали еще раз переговорить с сотрудниками образовательного учреждения, а также порекомендовали его ребенку ходить в туалет во время уроков.

В полиции города заверили, что проверка по факту публикации этой истории в соцсетях уже начата. Также правоохранители зарегистрировали заявление от отца ребенка.

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