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В пермской школе трое учеников четвертого класса избили в туалете двух первоклассников

В Перми банда учеников из четвертого класса избили двух первоклассников

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Depositphotos

Ученики четвертого класса пермской школы № 30 напали на двух первоклассников и избили их в туалете. Об этом пишет URA.RU.

Родитель одного из пострадавших рассказал о действиях «туалетной банды» и бездействии учителей и руководства школы.

«Бил один, по-видимому, главарь. Бил с ноги в грудь, пинал лежащего в живот и другие места. Через урок банда напала еще на одного первоклассника», — уточнил отец школьника.

Он утверждает, что завуч сначала пообещала посмотреть записи с камер видеонаблюдения, а на следующий день заявила, что «камера у туалета показывает черный квадрат». После этого мужчина обратился в департамент образования. Там ему посоветовали еще раз переговорить с сотрудниками образовательного учреждения, а также порекомендовали его ребенку ходить в туалет во время уроков.

В полиции города заверили, что проверка по факту публикации этой истории в соцсетях уже начата. Также правоохранители зарегистрировали заявление от отца ребенка.

Ранее в Красноярском крае воспитанник кадетского корпуса выстрелил в сверстника из пневматики.

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