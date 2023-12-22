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В Югре загорелся магазин пиротехники

МЧС: в Югре загорелся магазин пиротехники на площади в 150 квадратных метров

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Магазин игрушек и пиротехники загорелся в городе Покачи в Ханты-Мансийском автономном округе. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«Первое подразделение прибыло на место через пять минут, наблюдалось плотное задымление на первом этаже. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировалось 52 человека», — говорится в сообщении.

По последним данным пожарников Югры, возгорание удалось локализовать. Тлеющее пламя тушат 20 спасателей, задействовав шесть единиц техники. Причины происшествия устанавливается органами дознания.

22 декабря помощь спасателей понадобилась не только людям, но и животным. Днем в квартире в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области произошел пожар.

Сотрудники МЧС эвакуировали хозяйку жилплощади, а также ее собаку и кота. Животные надышались угарным газом и потеряли сознание, им потребовался массаж сердца. После этого они пришли в себя.

Ранее спасатели эвакуировали охотника, пострадавшего во время пожара в тайге.

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