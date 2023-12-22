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В Росавиации заявили, что аэропорт в Калуге возобновил работу в штатном режиме

Росавиация: международный аэропорт в Калуге возобновил работу в штатном режиме

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Depositphotos

Международный аэропорт «Калуга» (Грабцево) временно закрывался. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление воздушной гавани.

«Аэропорт Калуга <…> работает штатно. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в пятницу, 22 декабря, на работу авиагавани были наложены временные ограничения», — сказано в сообщении.

Ранее международный аэропорт «Калуга» сообщил, что план «Ковер» в воздушной гавани снят.

До этого сообщалось, что в международном аэропорту Калуги ввели план «Ковер» в связи с появлением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над Калужской областью.

Позже губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над регионом. По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, последствий на земле нет.

Ранее сообщалось, что пассажира не пустили на самолет из-за его имени.

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