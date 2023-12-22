Стало известно, когда откроют станцию метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале сообщил, что станцию метро «Ладожская» откроют после капремонта 27 января 2024 года.

«Станция метро «Ладожская» будет открыта 27 января – к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда», — говорится в сообщении.

В посте чиновник также рассказал, как проверил ход капитального ремонта станции и убедился в соблюдении сроков. По его словам, поменялся внешний вид вестибюля – специалисты переоблицевали стены и колонны, восстановили форму люстры, витражи на центральном фасаде.

Станция метро «Ладожская» была закрыта на капремонт 4 марта этого года.

До этого сообщалось, что в Москве после Нового года перекроют часть ветки метро. Для компенсации маршрута будут запущены автобусы, а пассажиры смогут бесплатно повторно войти в метро.

Ранее в Москве пассажир упал на рельсы на желтой ветке метро.