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Стало известно, когда откроют станцию метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге

Станцию метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге откроют после капремонта 27 января

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Alex 'Florstein' Fedorov/Wikimedia Commons

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале сообщил, что станцию метро «Ладожская» откроют после капремонта 27 января 2024 года.

«Станция метро «Ладожская» будет открыта 27 января – к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда», — говорится в сообщении.

В посте чиновник также рассказал, как проверил ход капитального ремонта станции и убедился в соблюдении сроков. По его словам, поменялся внешний вид вестибюля – специалисты переоблицевали стены и колонны, восстановили форму люстры, витражи на центральном фасаде.

Станция метро «Ладожская» была закрыта на капремонт 4 марта этого года.

До этого сообщалось, что в Москве после Нового года перекроют часть ветки метро. Для компенсации маршрута будут запущены автобусы, а пассажиры смогут бесплатно повторно войти в метро.

Ранее в Москве пассажир упал на рельсы на желтой ветке метро.

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