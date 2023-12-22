«Домодедово» ввело частичные ограничения на вылет

Аэропорт «Домодедово» ввел частичные ограничения на вылет. Об этом сообщает РИА Новости.

«В целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту Домодедово были введены частичные ограничения на вылет. Выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с ГК ОРВД», — сообщили в пресс-службе аэропорта о решении «Росавиации».

Уточняется, что прилетающие суда принимаются на посадку в штатном режиме.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Подольске при подлете к столице был сбит украинский беспилотник.

По его словам, на месте падения обломков дрона, по предварительной информации, разрушений зафиксировано не было, никто не пострадал.

«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — добавил Собянин.

Также сегодня российские средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат над Калужской областью.

Ранее прокуратура показала видео ДТП с поездом и фурой в Домодедово.