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В аэропорту Калуги сняли план «Ковер»

План «Ковер» в международном аэропорту Калуги снят

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Илья Питалев/РИА Новости

Международный аэропорт «Калуга» сообщил, что план «Ковер» в воздушной гавани снят. Об этом говорится в Telegram-канале аэропорта.

Все самолеты возвращаются к выполнению своих рейсов.

До этого сообщалось, что в международном аэропорту Калуги ввели план «Ковер» в связи с появлением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над Калужской областью.

Позднее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над регионом. По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, последствий на земле нет.

19 декабря сообщалось, что в Москве в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводили план «Ковер». Все воздушные суда перенаправлялись в Шереметьево. Аналогичный план задействовали и в международном аэропорту Калуги.

Ранее замаскированную под сладости посылку с наркотиками нашли в московском аэропорту.

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