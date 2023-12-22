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В регионе ребенок потушил Вечный огонь, кинув в него снег

В Мордовии десятилетний ребенок потушил Вечный огонь снежком

В Мордовии десятилетний ребенок потушил Вечный огонь. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в Рузаевке, на улице Маяковского, где расположен памятник советским солдатам. На видео с камер наблюдения заметно, как мальчик бросает снежок в огонь и спустя некоторое время пламя потухает.

Личность ребенка оперативно установили. В беседе с правоохранителями мальчик заявил, что причина заключалась в любопытстве. Он хотел знать, погаснет огонь или нет.

На данный момент сотрудники МВД проводят проверку. По результатам примут процессуальное решение.

Известно, что мальчик растет в благополучной семье, на учете не состоит.

Ранее в Кургане женщина потушила Вечный огонь, залив его водой из бутылки.

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