В Ульяновске бандиты напали на отдыхающего полицейского, он обстрелял их из травмата

Ульяновский полицейский обстрелял членов ОПГ «Саплевские», которые устроили дебош в ночном заведении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Инцидент, попавший на камеру, произошел ночью 20 декабря в кальянной «Дуть» на улице Федерации в Ульяновске. В тот момент в заведении находился сотрудник местного линейного отдела МВД России на транспорте. Он сделал замечание молодым людям, которые агрессивно себя вели и не хотели покидать бар после сообщения официанта о его закрытии.

Тогда злоумышленники устроили драку, в ходе которой один из нападавших ударил правоохранителя бутылкой по голове и достал нож. В ответ полицейский применил травматическое оружие и открыл огонь по хулиганам. В результате трое мужчин были госпитализированы.

По факту произошедшего возбудили два уголовных дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство», расследованием занялись следователи СК.

Ранее в Красноярском крае воспитанник кадетского корпуса выстрелил в сверстника из пневматики.