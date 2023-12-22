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Собянин сообщил об отражении попытки подлета беспилотника к Москве

Собянин: летевший к Москве беспилотник уничтожен ПВО в городском округе Подольск

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Егор Алеев/РИА Новости

Силами противовоздушной обороны (ПВО) в городском округе Подольск отражена атака беспилотного летательного аппарата, направлявшегося в Москву. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков дрона, по предварительным информации, разрушений зафиксировано не было, никто не пострадал.

«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — добавил Собянин.

Также сегодня российские средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат над Калужской областью.

22 декабря украинские военные попытались атаковать сразу несколько регионов Российской Федерации при помощи дронов. В Министерстве обороны заявляли, что два беспилотника были уничтожены над территорией Брянской области.

В Валуйском городском округе Белгородской области также сбили беспилотник, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Еще два беспилотника ВСУ были уничтожены в небе над Брянской областью. Летательный аппарат сбили примерно в 10 часов утра.

Ранее стали известны подробности о попытке ВСУ атаковать Бердянск.

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