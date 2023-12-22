В Саратове поймали поджигателя двери, обманутого мошенниками и пытавшегося вернуть деньги

В Саратове задержали подозреваемого в совершении террористического акта. Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, мужчина поджег входную дверь после того, как пострадал от аферистов.

21 декабря загорелась входная дверь дома на Московской улице. Вскоре правоохранители определили, что произошедший пожар носит криминальный характер.

Подозреваемым оказался 21-летний житель Самарской области. Он был задержан и на допросе рассказал, что накануне ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что прямо сейчас мошенники пытаются взять на его имя кредит. После этого с юношей связался некто, назвавшийся сотрудником Центробанка, и предложил ему взять деньги в долг самостоятельно. Пострадавший оформил кредит на 190 тыс. рублей и перевел их на продиктованный ему банковский счет.

Аферисты продолжили следовать по популярной схеме и заявили мужчине, что для возврата денежных средств ему нужно отправиться в областной центр и совершить поджог здания на Московской улице. Ведомый злоумышленниками россиянин раздобыл канистру бензина, добрался до указанного места и поджег дверь. Возбуждено дело о террористическом акте, фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее обманутая мошенниками россиянка пришла в офис банка с ножом.