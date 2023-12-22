В аэропорту Калуги ввели план «Ковер»

В международном аэропорту Калуги ввели план «Ковер» в связи с появлением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над Калужской областью. Об этом пресс-служба воздушной гавани сообщает в своем Telegram-канале.

Из-за введения этого плана вылеты и прилеты будут задержаны. Самолеты, которые уже находятся в полете, перенаправлены на запасные аэродромы.

«Обращаем внимание, что после снятия плана «Ковер» все воздушные суда вернутся к выполнению своих рейсов», — добавили в пресс-службе аэропорта Калуги.

До этого Минобороны РФ сообщило, что над Калужской областью сбиты два украинских беспилотника самолетного типа.

20 декабря работу ограничивал аэропорт Волгограда. В этот же день воздушная гавань вернулась к штатному режиму работы.

19 декабря сообщалось, что в Москве в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводили план «Ковер». Все воздушные суда перенаправлялись в Шереметьево. Аналогичный план задействовали и в международном аэропорту Калуги. Позже все воздушные гавани вернулись к штатному режиму работы.

Ранее в московском аэропорту нашли замаскированную под сладости посылку с гашишным маслом.