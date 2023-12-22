В Оренбурге кастрюля с кипятком опрокинулась на годовалого ребенка

В Оренбурге годовалого ребенка госпитализировали с ожогом 65% тела. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на МВД региона.

По словам самой матери, она готовила на кухне мясо. В этот момент ребенок открыл духовку и попытался залезть внутрь. Таким образом плита наклонилась и кастрюля с кипятком опрокинулась на мальчика.

После произошедшего на место прибыли медики. Они направили ребенка в больницу с травмами и тяжелым ожоговым шоком. В медучреждении пациенту оказали всю необходимую помощь. Специалисты также передали информацию об инциденте в полицию.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Омской области мужчина поджег жену за то, что она поздно вернулась домой.