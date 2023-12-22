Врач объяснила, почему приливы во время менопаузы полезны

Приливы жара во время менопаузы (прекращения выработки гормонов, благодаря которым женщина имеет возможность рожать детей) вызывают неприятные ощущения, однако не стоит забывать, что это тренировка сосудов, благодаря которой снижается риск инфаркта. Об этом в интервью РИАМО сообщила акушер-гинеколог, репродуктолог Екатерина Варламова. Также, по ее словам, уменьшается угроза возникновения ишемической болезни сердца и инсультов.

«Как известно, в природе все целесообразно и разумно. Даже эти симптомы надо расценивать как своего рода подсказки организма», — сказала Варламова.

Она объяснила, что приливы происходят на фоне изменения гормонального фона у женщины во время менопаузы. Также могут наблюдаться перепады настроения, нарушение сна и другие проявления, которые доставляют физический и психологический дискомфорт, добавила врач.

До этого Варламова отмечала, что если во время менопаузы противопоказана заместительная гормональная терапия (ЗГТ), можно нормализовать гормональный фон, употребляя морковь, бобовые и орехи.

Кроме того, по ее словам, фитоэстрогены, аналогичные естественным гормонам-эстрогенам, содержатся в яблоках, брокколи, вишне, а также в семенах подсолнечника и тыквы. Эти продукты помогут снизить признаки менопаузы и улучшить настроение.

Ранее врач предупредила о риске развития диабета перед менопаузой.