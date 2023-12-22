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Врач перечислила продукты, улучшающие настроение во время менопаузы

Гинеколог Варламова: бобовые и орехи улучшают настроение во время менопаузы

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Shutterstock

Чаще всего при менопаузе (прекращении выработки гормонов, благодаря которым женщина имеет возможность рожать детей) врачи назначают заместительную гормональную терапию (ЗГТ). Однако, если она противопоказана, можно нормализовать гормональный фон, употребляя морковь, бобовые и орехи. Об этом в интервью РИАМО рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог Екатерина Варламова.

Кроме того, по ее словам, фитоэстрогены, аналогичные естественным гормонам-эстрогенам, содержатся в яблоках, брокколи, вишне, а также в семенах подсолнечника и тыквы. Эти продукты помогут снизить признаки менопаузы и улучшить настроение.

Врач посоветовала не забывать и о физических нагрузках. Простая прогулка на свежем воздухе не только улучшает настроение, но и уменьшает ощущение приливов, рассказала она.

До этого Варламова подчеркивала, что менопауза не является заболеванием, и, тем более, поводом для пессимизма. «Жизнь точно не кончилась, просто начинается ее новое качество», отметила специалист.

Ранее акушер-гинеколог Анна Марченко объяснила, почему во время менопаузы может быть недержание. По ее словам, основная причина — снижение уровня эстрогенов.

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