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«Ролик получился позитивный»: в Якутии подвешенный на подъемном кране мужчина украсил елку

В Якутии висящий на крюке подъемного крана альпинист украсил елку и попал на видео

Елку около ТЦ в якутском Покровске пришлось устанавливать нестандартным образом. Об этом написало издание SakhaDay.

Как стало известно, видео, завирусившееся в соцсетях, записала владелица ТЦ «Эдем» Надежда Самсонова 21 декабря. Ретро-елка с разноцветными огоньками уже несколько лет подряд украшает территорию неподалеку от торгового центра, а ее установкой традиционно занимается сотрудник комплекса и профессиональный альпинист Сергей Хренов.

«Мы сами изготовили эту елочку с задумкой, что она должна быть похожа на советскую елку. Каждый год мы ставим ее с краном и Сергеем Хреновым на стропах. Люльки у нас нет, но стропы профессиональные и надежные. Тем более наш Сергей альпинист, высота – это его стихия! В этому году решили поделиться рабочим моментом, чтобы горожане оценили наш труд. Ролик получился позитивный», — считает предпринимательница.

Ранее пьяная россиянка забралась на главную елку Геленджика и попала на видео.

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