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В России назвали самую нелепую законодательную инициативу 2023 года

Политолог Склянчук: самой нелепой инициативой в этом году был стандарт шаурмы

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В этом году в России было немало неоднозначных законодательных инициатив, отметил руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства, политолог Павел Склянчук. Авторы подобных идей, по его мнению, пытаются таким образом привлечь к себе внимание. В числе таких идей в интервью телеканалу «360» он назвал обсуждение стандарта шаурмы.

Предложение ввести федеральный стандарт шаурмы Склянчук назвал самым нелепым законопроектом года. Выдвинул идею депутат Владислав Даванков. По мнению политолога, это было связано с выборами мэра Москвы минувшей осенью.

«Что касается шаурмы: у нас есть популярный вид общепита, есть конкуренция — питерская есть, а московского стандарта нет. Ну, и это была часть предвыборной кампании», — заявил эксперт, добавив, что подобные идеи дают возможность повеселиться в преддверии выборов.

Напомним, разработать стандарт по «сбалансированному и гармоничному составу шаурмы» Даванков предложил Роспотребнадзору еще в июле, отметив, что правильно приготовленная шаурма сочетает в себе все необходимые организму человека элементы. Позднее он сообщил, что готовит соответствующее обращение в Минздрав, а в сентябре заявил о планах обсудить стандарт шаурмы на круглом столе в Госдуме.

Диетолог ранее рассказала о неожиданной пользе от шаурмы.

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