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Бывшего свердловского замминистра отправили в СИЗО

Бывшего свердловского замминистра Дубровина отправили в СИЗО на два месяца

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Задержанного по обвинению в мошенничестве экс-замминистра строительства Свердловской области Игоря Дубровина отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на решение Верх-Исетского районного суда.

Дубровин был задержан 14 декабря в Чите. Тогда же его сняли с поста заместителя председателя правительства Забайкальского края из-за «утраты доверия», а 16 декабря в Екатеринбурге отправили в СИЗО. Чиновник обвиняется в особо крупном хищении средств. По предварительным данным, он установил контроль за деятельностью общества «Омега-Строй», которое занималось строительством жилья для военных.

В ноябре сообщалось, что в организации ограбления бывшего федерального чиновника Олега Митволя подозревают неоднократно судимого 41-летнего мужчину, который в это время находился в СИЗО. Следствие установило, что по поддельному паспорту экс-чиновника, а ныне бизнесмена злоумышленники заказали у сотового оператора дубликат сим-карты и таким образом получили доступ к его мобильному банку. Со счета Митволя пропали 30 млн рублей. В это время он также находился в следственном изоляторе.

Ранее был задержан бывший гендиректор челябинского радиозавода «Полет».

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