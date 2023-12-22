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Для рынка недвижимости Москвы и Подмосковья 2023 год может стать одним из самых успешных

Аналитики ждут разворот ценового тренда на рынке недвижимости московского региона

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ИЗБА девелопмент

Разворот ценового тренда на рынке недвижимости Москвы и Подмосковья можно ждать ближе к весне. К такому выводу пришли специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости».

Аналитики отмечают, что в 2023 году объем предложений на рынке элитных новостроек Москвы вырос на 32% по сравнению с ноябрем прошлого года. Рынок пополнился 22 новыми элитными проектами.

Также, по мнению аналитиков центра, 2023 год может стать одним из самых успешных для рынка недвижимости московского региона. По их словам, конец года для рынка недвижимости является «высоким сезоном», так как в силу психологических причин люди стремятся завершить сделки до нового года.

Кроме того, драйвером развития рынка недвижимости продолжает оставаться тренд на жизнь за городской чертой. Этому способствовали в том числе пандемия и популярность удаленного формата работы. Так, по оценкам Банка ДОМ.РФ потенциальный спрос россиян на строительство и покупку загородных домов в ближайшие пять лет может составить около 3 млн частных домов, или 450 млн кв. Согласно результатам проведенного банком «Открытие» и Росгосстрахом опроса, более 40% россиян хотели бы жить за городом. При этом из тех, кто готов поменять городское жилье на загородный дом, около трети опрошенных предпочли бы место недалеко от города.

Одним из новых проектов в Подмосковье стала клубная резиденция «Залесье», расположенная в лесах Клинского района. Отмечается, что в ноябре комплекс стал лучшим «Проектом будущего» отраслевой премии Green Property Awards.
Согласно проекту, резиденция девелопера «ИЗБА девелопмент», который входит в Группу АФК «Система», предусматривает 25 вилл, которые будут выполнены из клееного бруса. При этом планировочные решения и отделка будут связаны с временами года.

Как сообщила пресс-служба девелопера, продажи клубной резиденции уже стартовали. Для резидентов будет доступен спортивный комплекс с термальной зоной и тренажерным залом, и бассейн, а также несколько ресторанов и другая инфраструктура расположенного в непосредственной близости курорта Cosmos Collection Izumrudny Les. Также жители смогут воспользоваться экопарковкой, детскими площадками и зонами отдыха. При этом ландшафтный дизайн будет выполнен в стиле английского сада.

Кроме того, на территории резиденции появится клубный дом и баня на дровах. Рядом находится самый крупный сафари-парк Подмосковья, в котором на 40 га живут более 30 видов животных и птиц.

Портфель застройщика насчитывает 5 загородных проектов. В перспективе планируется запуск новых проектов в Московской области, на Алтае, Байкале, в Карелии и других регионах России.

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