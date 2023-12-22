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В Красноярском крае воспитанник кадетского корпуса ранил сверстника из пневматики

В Красноярском крае юноша нашел в кадетском корпусе ружье и ранил одноклассника

В Красноярском крае воспитанники кадетского корпуса устроили в спальне стрельбу из пневматики и ранили своего одноклассника. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди».

Инцидент в кадетском корпусе в Кедровом произошел еще в сентябре, несколько месяцев в учреждении пытались скрыть факт стрельбы, в результате которой пострадал несовершеннолетний. Мальчика ранил его сверстник из пневматического ружья, которое подростки нашли в одном из незапертых кабинетов. Рана оказалась неглубокой, и кадеты, записавшие случившееся на камеру, тем не менее решили сохранить все в секрете. Однако спустя два месяца запись увидели педагоги, а после и родители, которые обратились с жалобами к руководителю образовательного учреждения.

«Ребят, даже тех, кто не участвовал во всем этом, отстранили от спортивных соревнований. Никаких пояснений родителям давать не хотели. Повторное собрание с руководством корпуса ситуацию не улучшило. В адрес ребят, родители которых присутствовали на собрании, регулярно поступают угрозы со стороны директора. Даже потерпевший кадет подвергается постоянному давлению», — говорит адвокат Сергей Приходько, представляющий интересы родителей кадетов.

После начала разбирательства стрелка исключили, но он решил поступить в другой кадетский корпус на территории региона. Не закрывшая кабинет с оружием педагог-воспитатель уволилась, а в образовательном учреждении провели собрание. В декабре родителей попросили «открыто не возмущаться», но молодых людей, попавших в кадр, обещали поставить на профилактический учет.

В краевом министерстве образования недавно назначили служебную проверку по факту произошедшего. Сотрудники ведомства уже побывали на месте происшествия, на следующей неделе они должны вынести свой вердикт.

Ранее новосибирские подростки подрались из-за вейпа в школьном туалете.

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