Россиянам назвали продукты, которые не стоит сочетать на новогоднем столе

Наиболее вредными сочетаниями продуктов на новогоднем столе являются фрукты, ягоды и мясные жирные блюда. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала диетолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова.

Она пояснила, что фрукты и ягоды надолго задерживаются в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), что провоцирует процессы брожения и гниения. По ее словам, в качестве варианта на их основе можно организовать самостоятельный поздний стол.

«Целесообразно проводить год нашей традиционной нарезкой, холодцом, легкими салатами с маложирными заправками. Фруктово-ягодные столы вместе с легкими алкогольными напитками лучше оставить непосредственно на встречу Нового года», — отметила Гончарова.

Эксперт также не советует потреблять продукты с газированными сладкими напитками, потому что такое сочетание резко изменит кислотность ЖКТ и объем желудка. Это, в свою очередь, может привести к обострению хронических заболеваний. Вместо этого можно запивать еду домашними морсами или обычной водой.

Диетолог Лидия Ионова до этого советовала готовить более легкие соусы вместо стандартного майонезного, а также отказаться от потребления жирного мяса, рыбы и красной икры, чтобы снизить калорийность новогоднего стола.

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