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Инфекционист предупредил о вспышках гриппа А в России

Инфекционист Тимаков: грипп А угрожает почти всем россиянам

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Shutterstock

Инфекционист Евгений Тимаков предупредил о вспышках гриппа А в России. Под угрозой находятся все рабочие коллективы, которые не имеют к нему иммунитета, заявил он URA.RU.

«Ситуация опасная, и надо закрывать на карантин при первом случае выявления инфекционного процесса. Грипп А, который сейчас ходит — гонконгский. Он более агрессивный, активный, чем другие виды», — сказал он.

При гриппе А возникает более сильная интоксикация организма. При нем более высокий процент осложнений и летальных исходов.

Тимаков добавил, что у этой разновидности гриппа выше летальность (4%), чем у свиного (1,5%). В группе риска находятся дети и пожилые люди, заключил специалист.

20 декабря группу из 125 детей, которая направлялась из Тюмени в Адлер, сняли с поезда в Саратовской области и отправили в инфекционную больницу из-за повышенной температуры у одного ребенка.

Позже выяснилось, что у детей из этой группы, у которых были признаки ОРВИ, был определен вирус гриппа А.

Ранее врачи рассказали о состоянии детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер.

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