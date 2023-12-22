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В Башкирии пенсионерка попала в больницу из-за сброшенного с пятого этажа матраса

В Башкирии на 74-летнюю пенсионерку сбросили матрас с пятого этажа

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РИА «Новости»

В Башкирии на пожилую женщину упал матрас, когда она шла по улице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в поселке Чишмы. В общежитии местные жители проводили уборку, все ненужное выбрасывали из окна пятого этажа, чтобы не спускаться. Одним из таких предметов стал матрас.

Предмет упал на 74-летнюю женщину. Она получила множество травм, среди которых сотрясение мозга и гематомы. Россиянку доставили в больницу.

По словам дочери пострадавшей, один из жильцов пообещал оказать необходимую пенсионерке помощь. Женщина планирует обратиться в правоохранительные органы.

Ранее в Петербурге врачи провели четыре операции, чтобы спасти пациента, на которого упала глыба льда.

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