Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве возбуждено уголовное дело о совершении диверсии

В Москве возбуждено дело в отношении двух подростков за поджог релейного шкафа

close
100%
«SHOT»' class="item-image" >
Телеграм-канал «SHOT»

Российские следователи возбудили уголовное дело по статье «Диверсия» (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ) в отношении двух подростков 16 и 17 лет. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

По данным следствия, 13 декабря 2023 года несовершеннолетний с приятелем на 320-м километре перегона железнодорожных станций «Михнево – Усады» в Ступинском районе Подмосковья совершили поджог релейного шкафа, тем самым приведя в негодность объект транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что подросток действовал по указанию куратора, который общался с ним через мессенджер. Несовершеннолетние вину признали и раскаялись.

По ходатайству следствия обвиняемым в суде избрана мера пресечения. Подросткам может грозить до 20 лет лишения свободы.

В конце ноября сообщалось, что в Москве задержали подростков, обвиняемые в совершении диверсий на железной дороге. Молодые люди признались, что за преступление им обещали 200 тыс. рулей. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами