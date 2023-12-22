В Москве возбуждено уголовное дело о совершении диверсии

Российские следователи возбудили уголовное дело по статье «Диверсия» (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ) в отношении двух подростков 16 и 17 лет. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

По данным следствия, 13 декабря 2023 года несовершеннолетний с приятелем на 320-м километре перегона железнодорожных станций «Михнево – Усады» в Ступинском районе Подмосковья совершили поджог релейного шкафа, тем самым приведя в негодность объект транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что подросток действовал по указанию куратора, который общался с ним через мессенджер. Несовершеннолетние вину признали и раскаялись.

По ходатайству следствия обвиняемым в суде избрана мера пресечения. Подросткам может грозить до 20 лет лишения свободы.

В конце ноября сообщалось, что в Москве задержали подростков, обвиняемые в совершении диверсий на железной дороге. Молодые люди признались, что за преступление им обещали 200 тыс. рулей. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

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