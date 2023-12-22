Психолог предупредила, что сильная любовь к людям и оптимизм могут быть симптомом заболевания

Чрезмерное дружелюбие к людям и оптимизм могут быть признаком редкого генетического заболевания — синдрома Вильямса. Об этом предупредила психолог Карен Левин изданию Business Insider.

Эксперт рассказала, что синдром Вильямса — это врожденное и неизлечимое заболевание. Примерно у 80% пациентов с этим синдромом проявляются различные патологии сердца, а большая часть из них имеют легкую или среднюю умственную отсталость.

Психологически этот недуг проявляется тем, что большинство детей и взрослых с ним с самого раннего возраста и до старости сильно нуждаются в социуме и общении. Несмотря на дружелюбный характер и даже местами врожденное умение общаться, многие пациенты с этим заболеванием страдают от одиночества. Дело в том, что они так сильно проявляют дружелюбие, что это становится похожим на навязчивость и отпугивает окружающих. Чрезмерное дружелюбие и оптимизм они проявляют даже с незнакомыми.

«Они могут встать слишком близко, или вдруг начать обниматься, могут относиться к незнакомцам как к старым друзьям, или слишком часто менять темы. Им постоянно хочется испытывать больше моментов сильной эмоциональной связи», — пояснила Левин.

В итоге такие люди начинают чувствовать себя непонятыми и отвергнутыми, так как их навязчивость мешает построить отношения.

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