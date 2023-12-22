В Нижегородской области пять человек пострадали в ДТП с 26 машинами

В Нижегородской области произошло массовое ДТП. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел в населенном пункте Ближнее Борисово. По предварительной информации, на трассе столкнулись 26 машин.

На кадрах с места происшествия заметно, как один из легковых автомобилей смяло между двумя другими участниками движения. Рядом присутствует автобус с разбитой передней частью и большегруз.

В аварии пострадали пять человек. На ДТП обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

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