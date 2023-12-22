В Сахалинской области эвакуировали аэропорт

В главном управлении МЧС Российской Федерации по Сахалинской области заявили, что эвакуация сотрудников и пассажиров Международного аэропорта им. Антона Чехова прошла в пятницу, 22 декабря, утром в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что «эвакуировали всех».

В публикации отмечается, что по данным онлайн-табло, из-за эвакуации были задержаны несколько утренних рейсов. Вовремя вылететь не смогли самолеты до Хабаровска, Иркутска и Новосибирска.

В правительстве Сахалинской области подчеркнули, что «несмотря на сообщения, аэропорт работает в штатном режиме».

Агентство подчеркивает, что причиной эвакуации стало сообщение о минировании аэровокзального комплекса. В МЧС подчеркнули, что данная информация оказалась ложной.

До этого стало известно, что причиной возгорания в двигателях экстренно севшего в Новосибирске самолета стал помпаж.

Ранее самолет авиакомпании S7 Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска Толмачево из-за возгорания в двигателях.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.