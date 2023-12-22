Собчак заступилась за участников «голой» вечеринки Ивлеевой

Участие артистов в «голой» вечеринке, организованной актрисой и блогером Анастасией Ивлеевой, является их личным делом. Об этом в своем Telegram-канале написала журналистка Ксения Собчак.

Таким образом телеведущая отреагировала на критику мероприятия со стороны общественности. При этом Собчак сама оказалась одной из гостей вечеринки, состоявшейся в московском клубе «Мутабор».

«Может быть, вам не нравится на это все смотреть, но, простите, куда и когда взрослым людям ходить с голой попой — это их личное дело. Мир несправедлив — был, есть и будет всегда», — указала журналистка.

Она добавила, что никакой траур не может продолжаться вечно.

«Голая» вечеринка, организатором которой стала бывшая ведущая программы о путешествиях «Орел и решка», состоялась в ночь на 21 декабря. Мероприятие привлекло к себе внимание из-за необычного дресс-кода — попасть на вечеринку можно было только в одежде, максимально оголявшей тело.

В мероприятии приняли участие многие российские артисты, включая певицу Лолиту Милявскую и рэпера Джигана. Позже последний назвал вечеринку «отвратительной» и сравнил с «пранком» над адекватными людьми.

Ранее Генеральную прокуратуру РФ призвали проверить Анастасию Ивлееву на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).