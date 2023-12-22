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Полиция нагрянула в клуб «Мутабор» после «голой» вечеринки Ивлеевой

Shot: полиция нагрянула в клуб «Мутабор» в Москве из-за голой вечеринки Ивлеевой

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Александр Кряжев/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов нагрянули в московский клуб «Мутабор», где состоялась «голая» вечеринка актрисы и блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Как указано в материале, с минуты на минуту в заведении должна была начаться вторая часть мероприятия. На нее мог попасть любой желающий, предварительно купив билет.

Однако продолжение вечеринки оказалось сорвано. В данный момент здание клуба оцеплено полицией — в заведение никого не пускают, а стражи порядка проверяют видеозаписи с камер наблюдения.

Согласно предварительной информации, сотрудники правоохранительных органов приехали в «Мутабор» в рамках проверки на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Пока начало второй части мероприятия перенесли на час, но сотрудники клуба не исключают полной отмены вечеринки.

В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла «голая» вечеринка, организованная Анастасией Ивлеевой. Принять участие в мероприятии можно было только при соблюдении определенного условия — на человеке должно было быть минимум одежды.

При этом один из гостей — рэпер Vacio — решил прийти на вечеринку в одном носке. Позже представители общественных организаций обратились в Генеральную прокуратуру РФ с требованием проверить бывшую ведущую программы «Орел и решка» на пропаганду ЛГБТ.

Ранее появилась информация о причине возможной проверки Анастасии Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ.

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