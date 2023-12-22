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Юрист рассказал, какие долги можно и нельзя списать при банкротстве

Юрист Поярков: при банкротстве нельзя списать алименты и долги с умыслом

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

Российское законодательство позволяет списать гражданам через банкротство любые долги, кроме тех, в которых он нанес ущерб третьим лицам. Об этом «Газете.Ru» рассказал Арсений Поярков, арбитражный управляющий, президент аналитического центра «БизнесДром».

По словам юриста, если же в процессе банкротства выясняется, что гражданин ранее поступал недобросовестно, уклонялся от уплаты кредитов осознанно, брал их с целью списания, или природа этих кредитов носит мошеннический характер, то возможность списать такие долги текущим законодательством РФ не предусмотрена.

«К таким относятся следующие: алименты; долги по выплате зарплаты или выходных пособий, если должник являлся работодателем; если гражданин выступал в роли первого лица организации и выполнял контролирующую функцию (например, в отношении заключения сделок), то он не сможет избавиться от т.н. субсидиарной ответственности; любой ущерб, причиненный другому гражданину (жизни, здоровью, моральный вред, в рамках уголовных дел и т.д.), имуществу другого гражданина или юридическому лицу; по «текущим» платежам (налогам, услугам связи и пр.); любые долги, связанные с умыслом, которые можно трактовать как мошеннические действия», — объяснил он.

Поярков отметил, что любые долги из этих категорий гражданин будет обязан выплачивать, и процедура банкротства не поможет их списать.

«По сути, задача гражданина, проходящего процедуру банкротства — доказать суду, что имеющиеся у него долги связаны с неблагоприятными жизненными обстоятельствами. Например, если он брал кредит, планировал его погасить и пытался это сделать, однако в процессе потерял работу и связанный с ней регулярный источник дохода. Прямым следствием потери источника дохода становится неплатежеспособность и объективная невозможность отвечать по обязательствам перед кредиторами. В случае сбора полного комплекта документов, предусмотренных законом, прохождения обязательных проверок и всех этапов банкротства, успешного доказательства собственной несостоятельности, как правило, суд дарует освобождение от имеющихся долгов», — резюмировал он.

Ранее россияне стали чаще судиться из-за небольших долгов.

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