Кардиолог рассказала, как промокшие ноги могут привести к проблемам с сердцем

Переохлаждение из-за промокших ног может привести снижению иммунитета, а это, в свою очередь, может привести к различным заболеваниям сердца. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева.

«Конечно, сами по себе промокшие ноги не могут привести к проблемам сердца. Потому что основная причина заболеваний — это вирусная или бактериальная инфекция. Однако при переохлаждении может возникнуть снижение иммунитета, при котором в организм попадает та самая инфекция, вследствие чего может развиться, например, инфекционный эндокардит. Это воспалительные заболевания эндокарда (внутренняя оболочка сердца) с отложением микроорганизмов на клапанах сердца», — рассказала Фомичева.

Также, по ее словам, могут возникнуть вирусный миокардит или воспалительная кардиомиопатия. Вирусный агент, проникнув в организм, вызывает повреждение кардиомиоцитов (клеток сердечной мышцы), возникает местная воспалительная реакция и запуск аутоиммунных процессов.

«Мокрые ноги, трещины в коже — это входные ворота для грибковой инфекции, которая тоже может быть причиной воспалительной реакции миокарда. Переохлаждение ног, спазм сосудов может усугубить течение хронической артериальной или венозной недостаточности ног, спровоцировать отечный синдром. Чтобы не возникало таких осложнений в организме, берегите себя и держите ноги в тепле», — добавила кардиолог.

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