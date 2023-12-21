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Туристка пыталась провезти в парике почти килограмм кокаина

Daily Mail: в Индии пассажирка самолета пыталась провезти кокаин в парике

Почти килограмм кокаина нашли таможенники в парике у пассажирки, прилетевшей из Уганды в Мумбаи. Об этом сообщает Daily Mail.

В индийском Мумбаи задержали пассажирку, которая пыталась ввезти 890 граммов кокаина, женщина прятала наркотики в парике. Сотрудники службы безопасности обратили внимание на пассажирку, которая вела себя нервно, осмотр ее багажа ничего не дал.

Таможенники попросили снять парик и разрезав его обнаружили запрещенные вещества. В настоящее время женщина задержана, ведется расследование.

Ранее в Москве изъяли 673 килограмма латиноамериканского кокаина.

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