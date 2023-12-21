Число жертв при стрельбе в центре Праги увеличилось

Число жертв при стрельбе в Карловом университете в Праге возросло до 15. Об этом сообщает чешский новостной портал iDnes.cz, ссылаясь на совместное заявление начальника городской полиции Мартина Вондрашека и главы министерства внутренних дел Чехии Вита Ракушана.

«Погибли более 15 человек», — отмечается в публикации.

По оценке главы чешского МВД, связь этого инцидента с международным терроризмом не прослеживается.

Незадолго до этого чешская полиция сообщала, что стрельба произошла на территории факультета искусств Карлова университета в центре Праги, в результате инцидента есть раненые. Известно, что злоумышленник орудовал длинноствольным оружием с оптикой. Спустя некоторое время полиция Чехии заявила о ликвидации стрелка.

Ранее чешская полиция опубликовала видео с места стрельбы в Праге.