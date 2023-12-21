Из России экстрадировали хорвата, находящегося в международном розыске

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что из России был экстрадирован находящийся в международном розыске гражданин Республики Хорватия Драго Рончевич. Об этом сообщается на портале «МВД Медиа».

По данным ведомства, в Хорватии мужчина разыскивается за преступления в отношении несовершеннолетних. По информации хорватской стороны, Рончевич неоднократно нарушал права своих детей, создавая при этом угрозу их жизни и здоровью. С 2022 года он находился в международном розыске по каналам Интерпола.

Как указала Ирина Волк, в июле 2023 года Рончевич был задержан на территории России.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации запрос о его экстрадиции был удовлетворен. Сегодня в международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России обвиняемый передан компетентным органам Республики Хорватия», — сообщила представитель МВД России.

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До этого суд албанского города Шкодер согласовал экстрадицию на родину российского криминального авторитета Игоря Кокунова по прозвищу Вася Бандит. Ранее документ об экстрадиции не выдавался, так как был подписан заместителем генерального прокурора РФ.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.