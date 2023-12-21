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Турист сорвался в 300-метровое ущелье во время лавины и выжил

New York Post: в США спасли туриста, сорвавшегося в 300-метровое ущелье

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Shutterstock/FOTODOM

В Вашингтоне в Олимпийском национальном лесу турист выжил во время схода лавины, сорвавшись в ущелье с 300-метровой высоты. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в Олимпийском национальном лесу в пригороде Вашингтона, 30-летний турист подал сигнал бедствия, на его поиски отправились спасатели. Им удалось разыскать мужчину на дне ущелья.

Пострадавшего на вертолете доставили в местную больницу, выяснилось, что во время восхождения на мужчину сошла лавина, он сорвался в ущелье с высоты более 300 метров. Путешественник получил переохлаждение и несколько ссадин, его жизнь вне опасности.

Ранее американец упал со скалы высотой 300 метров и остался жив.

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