Очевидец стрельбы в Праге рассказал о пережитом инциденте

Преподаватель Карлова университета Сергей Медведев (признан в РФ СМИ-агентом), который стал очевидцем стрельбы в Праге, рассказал в социальных сетях о собственных впечатлениях от пережитого инцидента.

«В это сложно поверить, но мы в тишайшей Праге под обстрелом», — написал он.

По словам педагога, он спокойно читал лекцию в то время, как в здании вуза раздались выстрелы и задрожали стекла, после чего преподаватель со студентами решили забаррикадироваться в аудитории.

«Потом было много криков, в аудиторию ворвался спецназ», — поделился Медведев.

Незадолго до этого чешская полиция сообщала, что стрельба произошла на территории факультета искусств Карлова университета в центре Праги, в результате инцидента есть раненые. Известно, что злоумышленник орудовал длинноствольным оружием с оптикой. Спустя некоторое время полиция Чехии заявила о ликвидации стрелка.

Ранее СМИ опубликовали фото вероятного стрелка в Праге.