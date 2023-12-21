Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Очевидец стрельбы в Праге рассказал о пережитом инциденте

Педагог Карлова университета стал очевидцем стрельбы в Праге

Преподаватель Карлова университета Сергей Медведев (признан в РФ СМИ-агентом), который стал очевидцем стрельбы в Праге, рассказал в социальных сетях о собственных впечатлениях от пережитого инцидента.

«В это сложно поверить, но мы в тишайшей Праге под обстрелом», — написал он.

По словам педагога, он спокойно читал лекцию в то время, как в здании вуза раздались выстрелы и задрожали стекла, после чего преподаватель со студентами решили забаррикадироваться в аудитории.

«Потом было много криков, в аудиторию ворвался спецназ», — поделился Медведев.

Незадолго до этого чешская полиция сообщала, что стрельба произошла на территории факультета искусств Карлова университета в центре Праги, в результате инцидента есть раненые. Известно, что злоумышленник орудовал длинноствольным оружием с оптикой. Спустя некоторое время полиция Чехии заявила о ликвидации стрелка.

Ранее СМИ опубликовали фото вероятного стрелка в Праге.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами