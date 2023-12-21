Студента похитили в Новосибирске и заставили снять с карты 250 тысяч рублей

В центре Новосибирска неизвестные похитили студента местного колледжа, юношу затолкали в машину и вымогали деньги. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел на улице Ленина 18 декабря, неизвестные злоумышленники напали на 16-летнего подростка. Молодого человека затолкали в машину и потребовали у него 250 тысяч рублей, юноше угрожали насилием, он согласился отдать требуемую сумму.

Студента привезли в другой район города и заставили снять с карты деньги у ближайшего банкомата, после этого его отпустили. Возбуждены уголовные дела о похищении и вымогательстве, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее четверо россиян вымогали деньги у ребенка, угрожая ему гвоздодером.